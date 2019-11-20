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Строительство мостов и путепроводов на 1,1 трлн руб. хотят включить в нацпроект БКАД

© РИА Новости. Павел Львов
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития представить на правительственной комиссии в середине декабря проект федеральной программы по строительству и ремонту мостов и путепроводов на 1,1 трлн руб., которую планируется включить в нацпроект безопасных автодорог (БКАД).

"Общий размер бедствия мы прекрасно понимаем. Предстоит провести большую дискуссию по источнику финансирования (программы - ИФ)", - цитирует пресс-служба правительства Акимова, который накануне провёл заседание проектного комитета БКАД.

Программа "Мосты и путепроводы" объединяет работы по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных и местных автодорогах, строительство новых искусственных сооружений в пересечении с железнодорожными путями и строительство новых мостовых переходов, необходимых для формирования транспортного каркаса РФ.

"Всего при формировании проекта программы заявлено к реализации более 3,9 тыс. объектов аварийных и предаварийных искусственных сооружений общей протяжённостью более 190 тыс. пог. м. Объём необходимого финансирования - свыше 370 млрд рублей. Определено 486 путепроводов через железнодорожные пути, объём финансирования на их ремонт или строительство - 340 млрд рублей. Кроме того, в 21 субъекте РФ необходимо строительство крупных мостовых переходов с общим объёмом финансирования 415 млрд рублей", - говорится в сообщении правительства.

По данным первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, которые приводятся в сообщении, часть средств на реализацию нового проекта может быть профинансирована в рамках БКАД. "Согласно нацпроекту, региональные дорожные фонды к 2024 году будут получать 100% акцизов на ГСМ. При этом из общей суммы 1,6 трлн рублей, которая в ходе реализации нацпроекта перейдёт в регионы, 500 млрд рублей ещё не распределены", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова Алафинова.

Минтранс предлагает направить 112 млрд рублей 22 регионам, у которых плановые показатели ниже средних в целом по стране, а оставшуюся сумму - на строительство новых и реконструкцию аварийных и предаварийных искусственных сооружений и железнодорожных путепроводов на региональных и муниципальных дорогах. Часть мостов может быть построена в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ). Кроме того, ряд объектов может быть построен за счёт трансфертов на принципах государственно-частного партнёрства - в частности, мосты в Якутии, Саратове, Сургуте. Но для этого понадобится увеличение федерального дорожного фонда.

В нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) входят четыре федеральных проекта, два из которых реализуются под эгидой Минтранса: "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Два других проекта - "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России" - курируют МВД и Минобороны РФ соответственно. Таким образом, проект "Мосты и путепроводы" может стать пятым федеральным проектом в рамках БКАД.

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