Медведев призывает ликвидировать институт долевого строительства

20.11.19 14:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал отказаться от института долевого строительства.

"Сейчас по линии партии "Единая Россия" нужно акцентировать внимание, чтобы таких случаев больше вообще не возникало. Институт долевого строительства носит уникальный характер, существует только в нашей стране, это плохо. По-хорошему, нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее", - сказал Медведев в среду на встрече по защите прав граждан.

Он пообещал "сориентировать коллег по правительству" также заняться этой темой.

По словам премьер-министра, восстанавливать права дольщиков "непросто по понятным причинам".