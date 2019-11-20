"Дальневосточный экспресс" из Иркутска во Владивосток запустят в 2020 году

20.11.19 14:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Немецкая компания и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в 2020 году планируют запустить от Иркутска до Владивостока тематический поезд "Дальневосточный экспресс".

Проект запускает немецкая компания "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernide Еrlebnisreisen GmbН). Маршрут "Дальневосточного экспресса" будет проходить от Иркутска через Улан-Удэ, Хабаровск во Владивосток и обратно, сообщает пресс-служба АНО АПИ.

Отмечается, что проект рассчитан на японских туристов. Компания провела переговоры с японскими партнерами, обсуждение находится на стадии подписания договора с крупными туристическими компаниями в Японии.

График следования поездов прорабатывается вместе с РЖД. Численность первой группы туристов составит 50-60 человек.

"Увеличение туристического потока способствует повышению качества инфраструктуры, строительству новых гостиниц, открытию ресторанов. А это создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в дальневосточных регионах, налоги в региональные бюджеты", - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Как сообщалось, в марте этого года АНО АПИ заключило соглашение о сотрудничестве по привлечению инвесторов в туристической сфере с немецким туроператором - компанией "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ". Эта фирма настроена активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России и в Арктике с привлечением инвестиций в туристические проекты.