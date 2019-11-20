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20.11.19 15:16
Путин: РФ и США "худо-бедно", но сотрудничают в борьбе с терроризмом
"Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - великая страна, мы всегда относились и относимся с уважением к США", - сказал Путин в среду на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он подчеркнул, что у России и США есть позитивная история, страны были союзниками в двух мировых войнах. "Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, в экономике в целом", - сказал президент.
При этом он напомнил, что при президенте США Бараке Обаме товарооборот между двумя странами сократился до $20 млрд. "За два года президентства Трампа товарооборот вырос до $25 млрд. Много это или мало? У нас с Турцией $25 млрд, и с такой экономикой, как США, тоже $25 млрд. Мало, конечно", - отметил Путин.
Совместные интересы у России и США есть в экономике, в том числе, в сфере энергетики, а также в вопросе сохранения природы. В частности, по словам Путина, администрацию США необходимо вовлекать в решение вопросов климата, несмотря на выход Вашингтона из Парижского соглашения.
"У нас очень много совпадающих площадок для совместной работы. Мы готовы к этому настолько, насколько к этому готовы наши американские партнеры", - сказал Путин.
Кроме того, взаимодействие двух стран осуществляется по линии борьбы с организованной преступностью и в обеспечении международной безопасности.
"Все-таки Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. На сегодняшний день это так. И не учитывать этот фактор нельзя. В борьбе с терроризмом худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем. На оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество в Сирии", - сказал Путин.
О совместной работе РФ и США в вопросах борьбы с международным терроризмом и выявления террористов ранее а среду заявлял глава СВР Сергей Нарышкин.
"Мы действительно поддерживаем партнерские отношения с спецслужбами большого количества стран мира, в том числе и западных стран, в том числе взаимодействуем с ЦРУ США. И, конечно, главное направление нашего взаимодействия - это борьба с международным терроризмом", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о взаимодействии СВР и ЦРУ в вопросах определения и репатриации террористов ИГИЛ (запрещена в РФ).
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