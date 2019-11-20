Неблагополучные семьи с детьми массово проверят в Челябинской области

20.11.19 15:23

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20 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция Челябинска начала массовую проверку семей, стоящих на учёте в органах системы профилактики, для выявления фактов жестокого обращения с детьми и вовлечения их в противоправную деятельность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в среду.

"По инициативе руководителя ГУ МВД РФ по Челябинской области 20-22 ноября пройдет массовая проверка. Одна из основных задач - выявить несовершеннолетних, которые уклонятся от обучения, употребляют наркотики или алкоголь, склонны к бродяжничеству", - отмечает пресс-служба.

Также будут выявляться семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в помощи, в том числе гражданам помогут восстановить утраченные документы.