Неприемлемое предложение: Киев отверг условия "Газпрома" по транзиту газа
  
Спор о территориях: Таллинн вновь требует от Москвы возвращения "своих" земель
   
Не справился со своими обязанностями: уволен директор колледжа, где студент расстрелял одногруппников
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.11.19 15:26

Суд над бывшим замглавы Росгеологии Горрингом начнется 2 декабря

© РИА Новости. Евгений Биятов
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Судебный процесс в отношении бывшего замглавы АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в вымогательстве у коммерсанта 19 млн рублей, начнется в начале декабря, сообщили "Интерфаксу" в 235-ом гарнизонном военном суде в среду.

"Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 2 декабря в 14:00 мск", - сообщили в суде.

Горринг обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет заключения.

По данным подмосковного управления СК, Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя денежные средства в размере более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

"Указанная сумма частями переводилась на счета фирм однодневок на протяжении периода с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал осуществлять переводы за покровительство его коммерческой деятельности, Ганижев, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал передачу ему суммы в размере более 5 млн рублей", - сказала представитель областного СК Ольга Врадий.

По ее словам, в результате, 15 февраля 2011 года Горринг получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан.

"На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что, находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники.

7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту.

Как сообщалось, Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января этого года решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, затем "помиловал", отправив работать в филиал, а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.11.19 09:46
Судьбу бывшего завода "МиГа" у метро "Динамо" определит структура "Ростеха"
.
  21.11.19 08:57
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
.
  20.11.19 14:20
Медведев сообщил о создании в "Единой России" правозащитного центра
.
  20.11.19 14:15
Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени
.
  20.11.19 14:07
Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы
.
  20.11.19 12:27
9 мая по Красной площади пройдет военная техника, ранее не участвовавшая в парадах
.
  20.11.19 11:20
Для бесплатной пересадки на МЦД пассажирам нужно активировать карту "Тройка"
.
  20.11.19 11:07
Парковки и велодорожки обустроят около станции метро "Юго-Восточная"
.
  19.11.19 15:39
Бывшего замглавы управления Росавиации и его пособника будут судить за взятки
.
  19.11.19 14:54
Объекты детской инфраструктуры построят в рамках реновации на юго-западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket