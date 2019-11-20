Суд над бывшим замглавы Росгеологии Горрингом начнется 2 декабря

20.11.19 15:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Судебный процесс в отношении бывшего замглавы АО "Росгеология" Руслана Горринга, обвиняемого в вымогательстве у коммерсанта 19 млн рублей, начнется в начале декабря, сообщили "Интерфаксу" в 235-ом гарнизонном военном суде в среду.

"Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 2 декабря в 14:00 мск", - сообщили в суде.

Горринг обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет заключения.

По данным подмосковного управления СК, Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя денежные средства в размере более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

"Указанная сумма частями переводилась на счета фирм однодневок на протяжении периода с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал осуществлять переводы за покровительство его коммерческой деятельности, Ганижев, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал передачу ему суммы в размере более 5 млн рублей", - сказала представитель областного СК Ольга Врадий.

По ее словам, в результате, 15 февраля 2011 года Горринг получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан.

"На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что, находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники.

7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту.

Как сообщалось, Горринг был уволен из "Росгеологии" 29 января этого года решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса, затем "помиловал", отправив работать в филиал, а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера РФ Алексея Гордеева.