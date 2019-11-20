Замминистра природных ресурсов Кубани будут судить по делу о вырубках в Сочинском нацпарке

20.11.19 15:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Передано в суд уголовное дело заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрия Медянцева, разрешившего незаконную добычу древесины в Сочинском национальном парке, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Медянцеву предъявлено обвинение в превышении полномочий с тяжкими последствиями (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ущерб от данного преступления оценивается следствием в 304 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным прокуратуры, заместитель министра, курировавший лесное хозяйство Краснодарского края, санкционировал вырубки деревьев и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на участках Сочинского национального парка. Своим решением, считает следствие, чиновник умышленно нарушил условия проекта освоения лесов на территории особо охраняемого природного комплекса, где запрещены заготовка древесины и другая хозяйственная деятельность, противоречащая целям и задачам нацпарка.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, он отстранен от занимаемой должности, на его имущество, а также имущество членов его семьи стоимостью свыше 2 млн рублей наложены аресты.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 10 лет заключения.

"Прокуратурой края в адрес указанного суда направлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступлением", - добавили в пресс-службе.