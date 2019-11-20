Костромская область расширила меры поддержки аграриев

20.11.19 15:43

© РИА Новости. Сергей Венявский

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление об увеличении доли возмещаемых аграриям затрат на мелиорацию земель, на дополнительное профессиональное образование или переобучение работников в организациях АПК, сообщает пресс-служба губернатора.

Так, в частности, с 40% до 62% увеличена доля возмещения затрат на мелиорацию земель сельхозназначения. Меры поддержки позволят сократить затраты сельхозпроизводителей на проведение необходимых мелиоративных работ и повысить эффективность работы аграриев.

Кроме того, дополнен перечень мер господдержки в области кадрового обеспечения. В частности, увеличен размер максимальной суммы возмещения части затрат на дополнительное профобразование или переподготовку рабочих и специалистов организаций АПК - до 60 тыс. рублей на одного получателя субсидии. На эту компенсацию также могут рассчитывать крестьянско-фермерские хозяйства.