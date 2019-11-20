Мусоросортировочный завод за 2,5 млрд руб. появится под Калининградом

20.11.19 15:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области анонсировало планы по строительству первого в регионе мусоросортировочного завода, говорится в сообщении пресс-службы региональных властей со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина.

В сообщении отмечается, что на проектирование и строительство современного комплекса сооружений уйдет не менее двух лет. Разработана дорожная карта реализации проекта. Максимальный объем инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей.

"Мы провели большую подготовительную работу, вели переговоры с инвесторами. Было рассмотрено несколько частных концессионных инициатив. Строительство основного инфраструктурного объекта по обращению с отходами закроет потребности западной части области на ближайшие 30 лет. Проект прошел аудит и получил высокую оценку Российского экологического оператора", - цитирует пресс-служба Ступина.

В сообщении отмечается, что в рамках национального проекта "Экология" регион взял на себя обязательства сортировать не менее 91% твердых коммунальных отходов и обеспечивать их полезное использование в объеме не менее 18%. Для этого будет заключено инвестиционное соглашение о реализации нового комплекса с современным полигоном для остатков сортировки.

"Тарифная служба провела аудит на предмет обоснованности всех затрат. Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифа. Мы рассчитываем на финансовую поддержку Российского экологического оператора. Субсидии позволят снизить стоимость объекта", - подчеркнул руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии.

До введения мусороперерабатывающего завода в эксплуатацию организация удаления отходов осуществляется действующими мощностями. Калининград и приморские муниципалитеты обслуживает полигон в Зеленоградском городском округе. В настоящий момент в районе поселка Круглово готовится еще один участок для размещения ТКО. Оператор полигона и органы исполнительной власти оформляют необходимые для этого документы.

Как подчеркнул Ступин, параллельно ведомство приступило к подготовке данных земельных участков к закрытию и рекультивации. Порядка двух лет займет подготовка проектной документации. Комплекс мер по экологическому восстановлению территории начнется следом за пуском нового мусоросортировочного комплекса.