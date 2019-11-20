Сергей Воропанов переизбран мэром Вологды

20.11.19 15:53

Фото с сайта администрации г. Вологда

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Вологодской городской думы проголосовали за назначение мэром (сити-менеджером) Вологды Сергея Воропанова.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания в среду, за кандидатуру Воропанова проголосовали все 24 присутствующих депутата. Теперь с ним заключат пятилетний контракт, в котором определены права, обязанности и ответственность мэра Вологды, круг его полномочий.

Документы для участия в конкурсе на пост мэра Вологды представили в администрацию города пять кандидатов. По данным пресс-службы мэрии, один из них получил отвод из-за несоответствия квалификационным требованиям.

В итоге свои программы развития Вологды во вторник представили специальной комиссии четверо кандидатов: действующий мэр Воропанов, депутат Заксобрания Вологодской области Антон Гримов, гендиректор частной охранной организации Вадим Дзязькин и директор ООО "СМУ-79" Сергей Клопов.

В качестве кандидатов на пост мэра комиссией были одобрены Воропанов, Гримов и Клопов. Их кандидатуры и рассматривали депутаты Гордумы на сессии.

Как сообщалось, первый раз мэром Вологды Воропанов в результате конкурса был назначен в 2017 году. Полномочия Воропанова истекали в ноябре 2019 года.

С сентября 2017 года Вологда перешла на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром контракт.