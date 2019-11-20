Безработица в РФ в октябре поднялась до 4,6%

20.11.19 16:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Общая численность безработных в России в октябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем на 105 тыс. человек и составила 3 млн 476 тыс. человек, следует из опубликованных в среду предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы, который в августе обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,3%, в сентябре вернулся на уровень июля - 4,5%, а в октябре вырос до 4,6% (в летние месяцы и в сентябре обычно сезонное снижение безработицы за счет сельхозработ - ИФ).

В июне этого года безработица в РФ составляла 4,4%, в мае - 4,5%, в марте-апреле - 4,7%, в январе-феврале - 4,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных при этом в октябре снизилась на 21 тыс. человек по сравнению с сентябрем, до 645 тыс. человек.