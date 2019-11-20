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Владелец проданного с торгов автомобиля освобождается от транспортного налога, считают в ВС РФ

© РИА Новости. Антон Подгайко
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший собственник автомобиля после его принудительной продажи не должен платить транспортный налог, даже если не может снять технику с учета, установил Верховный суд (ВС) РФ в деле жителя Калининграда Андрея Сокальского.

Сокальский начал судебную тяжбу с налоговой инспекцией после того, как лишился за долги своего подержанного BMW 735 LI 2002 года выпуска, но не смог избавиться от транспортного налога. Приставы в январе 2013 года арестовали автомобиль, выставили на торги и в сентябре того же года он был продан. Однако несмотря на это Сокальскому инспекция по-прежнему начисляла транспортный налог и взыскивала его в приказном порядке. Так, например, в 2015-м и 2016 году почти по 40 тыс. рублей.

Попытки добиться аннулирования налогового долга результата не дали, свидетельствуют материалы судебного спора. Инспекция отказалась принять во внимание копию договора купли-продажи автомобиля по итогам торгов и рекомендовала Сокальскому обратиться в ГИБДД, чтобы снять транспортное средство с регистрационного учета. Однако Сокальский сделать это не мог, приводится в материалах дела его позиция: поскольку машину принудительно продавали на торгах, то стороной договора купли-продажи он не являлся и нужных для ГИБДД документов у него не было. Кроме того, приставы ранее запретили ему проводить регистрационные действия с этим автомобилем.

Районный и областной суды отказали Сокальскому в удовлетворении иска, в котором он требовал исключить данные о наличии недоимки и пеней по транспортному налогу за машину за период с октября 2013 года. По их мнению, Сокальский не выполнил предусмотренную законом процедуру снятия транспортного средства с регистрационного учета, а потому инспекция правомерно насчитывала налог.

Однако судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, куда пожаловался Сокальский, с этим не согласилась и отправила дело на пересмотр. По ее мнению, суды сделали такой вывод "без учета конкретных обстоятельств по делу" и не проверили все доводы истца.

"Законодательство РФ не возлагает на предыдущего собственника транспортного средства обязанности по несению бремени его содержания в случае, если его арестованное имущество было принудительно реализовано на торгах на основании договора купли-продажи третьему лицу в рамках исполнительного производства", - говорится в определении коллегии, опубликованном на сайте суда.

ВС РФ напомнил, что административный регламент МВД допускает изменение регистрационных данных о владельце транспортного средства без участия бывшего собственника, в том числе на основании постановлений судебных приставов-исполнителей по исполнению судебных актов об обращении на них взыскания. Обратиться с таким заявлением может пристав.

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