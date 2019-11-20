Нацпарк "Зигальга" может стать частью "Великого Уральского пути"

20.11.19 17:21

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Создаваемый в Челябинской области национальный парк "Зигальга" может стать частью проекта по развитию экотуризма в нацпарках и заповедниках Урала.

"У нас есть проект "Великий Уральский путь", который соединит все особо охраняемые природные территории федерального уровня, начиная от Оренбурга, заканчивая ЯНАО. То есть вся территория, располагающаяся на Уральском хребте, будет включена в "Великий Уральский путь". Прежде всего, речь идет о территориях в Челябинской области - нацпарк "Зюраткуль", будущий нацпарк "Зигальга". Сейчас еще к этой работе активно подключился нацпарк "Башкирия", оренбургский заповедник и заповедник "Шайтан-Тау". В итоге мы получаем достаточно внушительный кластер", - сообщил директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев в среду на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Челябинске.

По его словам, в Челябинской области расположены одни из самых посещаемых нацпарков в системе особо охраняемых территорий России.

"Таганай" - порядка 140 тыс. посетителей в год, "Зюраткуль", - почти 100 тысяч. Насколько "Зигальга" будет привлекательна для туристов, сейчас оценить сложно. Но, безусловно, мы рассматриваем перспективы организации некой системы особо охраняемых природных территорий с возможностью посещения двух-трех нацпарков, и не только в Челябинской области", - отметил Яковлев.

По его оценкам, на создание нацпарка понадобится два-три года.

"Как минимум полгода уйдет на организационные документы, утверждение устава, набор штатной структуры, формирование госзадания на год. Далее - постановка парка на кадастровый учет, очень сложный вопрос, где много подводных камней. После этого будет понятна основная концепция развития туризма в нацпарке. И, наверное, с 2021 года начнется активная фаза обустройства туристической инфраструктуры, и можно будет говорить о том туристическом продукте, который там будет работать", - сказал Яковлев.

Он также отметил, что на данный момент сложно оценить объем финансирования на развитие инфраструктуры нацпарка "Зигальга".

"Основная задача сейчас - определить турпоток, который есть на территории, понять фокус-группы, которые захотят приехать на территорию, захотят быть активными туристами на этой территории, и после этого уже продумывать туристическую инфраструктуру", - сказал директор "Таганая".

В свою очередь министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что горный массив Иремель, расположенный на территории "Зигальги", активно посещают жители Башкирии.

"Этот хребет проходит по границе Башкирии и Челябинской области. С башкирской стороны он недоступен для посещения, только со стороны Челябинской области", - подчеркнул министр.

По его словам, Иремель является местом паломничества башкир, их "национальным достоянием".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о создании на территории Челябинской области национального парка "Зигальга".

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, решение правительства РФ позволит сохранить уникальную первозданную природу этой территории и обеспечить организованный туристический поток.

"Это решение - итог многолетней подготовки, в которой регион принимал активное участие. "Зинальга" расположен в окружении других особо охраняемых территорий. Ежегодно поступают десятки тысяч заявок от туристов на посещение наших заповедников и заказников", - отмечал Текслер.

"Зигальга" стал первым национальным парком, созданным по нацпроекту "Экология", и четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в регионе.

Всего на реализацию проекта ушло три года. Его разработкой занимались специалисты национального парка "Таганай".

В ходе реализации проекта первоначальная площадь парка была сокращена с 70 тыс. до 45,6 тыс. гектаров. Властям пришлось пойти на компромисс, чтобы договориться с местными жителями и арендаторами, выступавшими против охранного статуса этих земель.

Зигальга - один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров.

Вместе с нацпарком "Зюраткуль", Южно-Уральским заповедником и природным парком "Иремель" нацпарк "Зигальга" образует один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тыс. гектаров. Под постоянной охраной будут древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.