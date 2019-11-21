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21.11.19 06:14
Суд в Приморье отправил в колонию офицера, который довел солдата до суицида
"Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его воинского звания "старший лейтенант", - сообщила агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель суда.
Суд установил, что Хомяков применял к служившему в его взводе 18-летнему солдату, призванному из Магнитогорска, физическое насилие, не раз оскорблял и унижал его в присутствии других военнослужащих.
"Это вызвало развитие острой депрессивной реакции у солдата, что привело к суициду", - пояснила представитель суда.
Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
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