Суд в Приморье отправил в колонию офицера, который довел солдата до суицида

21.11.19 06:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Уссурийский гарнизонный военный суд в Приморье вынес обвинительный приговор старшему лейтенанту Евгению Хомякову, который оскорблял и унижал солдата-срочника, позже покончившего с собой.

"Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его воинского звания "старший лейтенант", - сообщила агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель суда.

Суд установил, что Хомяков применял к служившему в его взводе 18-летнему солдату, призванному из Магнитогорска, физическое насилие, не раз оскорблял и унижал его в присутствии других военнослужащих.

"Это вызвало развитие острой депрессивной реакции у солдата, что привело к суициду", - пояснила представитель суда.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.