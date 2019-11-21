Правительственная комиссия включила Ленский мост в лист ожидания плана модернизации инфраструктуры

21.11.19 06:20

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по транспорту включила Ленский мост и еще пять мостовых переходов в Якутии в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ), сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства Якутии.

Заседание комиссии состоялось под председательством вице-премьера федерального кабмина Максима Акимова, где рассматривались проекты, не обеспеченные финансированием, но рекомендованные и ожидающие включения в федеральные паспорта КПМИ в случае определения дополнительных источников.

"Принято решение включить строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, а также возведение еще пяти мостов в Якутии в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года - с возможностью реализации при выделении дополнительного финансирования", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

По информации вице-премьера, помимо Ленского моста, речь идет о четырех мостовых переходах через реку Вилюй, а также через реку Алдан на 389 км автомобильной дороги "Колыма" Якутск-Магадан.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств, и решение о его строительстве может быть принято до конца года.

Предполагается, что мост через Лену в Якутии свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт.