Правительство РФ определило порядок проведения отбора проектов модернизации ТЭС

21.11.19 08:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ установило порядок проведения отбора проектов модернизации тепловых электростанций, говорится в сообщении пресс-службы кабмина к заседанию в четверг.

Документ предусматривает ежегодное с 2019 г. проведение в ценовых зонах оптового рыка электроэнергии и мощности отбора проектов модернизации ТЭС общей мощностью до 39 ГВт. В 2022 г. должно быть введено 3 ГВт модернизированных мощностей, в последующие девять лет - по 4 ГВт в год.

Механизм модернизации ТЭС позволяет привлечь инвестиции в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и гарантирует возврат вложенных средств при условии безаварийной работы оборудования за счет оплаты мощности в определенном периоде, напомнили в правительстве.

В то же время Минэнерго представлены итоги отбора на 2022-2024 гг. и на 2025 г., говорится в сообщении. По оценке ведомства, прирост одноставочной цены на электрическую энергию на оптовом рынке за счет оплаты мощности указанных объектов составит порядка 1,4%, что гарантирует рост в пределах уровня инфляции.