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21.11.19 08:27
Правительство РФ определило порядок проведения отбора проектов модернизации ТЭС
Документ предусматривает ежегодное с 2019 г. проведение в ценовых зонах оптового рыка электроэнергии и мощности отбора проектов модернизации ТЭС общей мощностью до 39 ГВт. В 2022 г. должно быть введено 3 ГВт модернизированных мощностей, в последующие девять лет - по 4 ГВт в год.
Механизм модернизации ТЭС позволяет привлечь инвестиции в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и гарантирует возврат вложенных средств при условии безаварийной работы оборудования за счет оплаты мощности в определенном периоде, напомнили в правительстве.
В то же время Минэнерго представлены итоги отбора на 2022-2024 гг. и на 2025 г., говорится в сообщении. По оценке ведомства, прирост одноставочной цены на электрическую энергию на оптовом рынке за счет оплаты мощности указанных объектов составит порядка 1,4%, что гарантирует рост в пределах уровня инфляции.
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