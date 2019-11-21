Второе за сутки землетрясение произошло в Кузбассе

21.11.19 08:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщает в четверг Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 08:03 мск в четверг, имел координаты 53.69 градуса северной широты и 88.15 градуса восточной долготы и находился в ближайших окрестностях Междуреченска примерно в 10 км к юго-востоку от города.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

Как сообщалось, в 03:27 мск в четверг в окрестностях Междуреченска к востоку от города было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.