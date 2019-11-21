Эксперт: усложнение проверки водителей на трезвость приведет к подорожанию медсправки и очередям

21.11.19 08:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Медицинское освидетельствование водителей по новым правилам в Приморье планируется начать с начала 2020 года, эксперт в связи с этим прогнозирует увеличение сроков прохождения медкомиссии и подорожание этой процедуры.

"Подготовка к переходу на работу по новым правилам началась, но работать по приказу начнут в Приморье с января 2020 года", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель краевого департамента здравоохранения.

По словам главврача краевого наркологического диспансера Аркадия Юхименко, новые правила приведут к росту цен на медсправку, а сроки прохождения комиссии увеличатся до 3-5 дней.

"Оборудование для проведения анализов по новым правилам из всех государственных поликлиник региона находится только во Владивостоке. Несмотря на то, что исследования на наличие наркотических веществ будет проводиться на местах, при положительном результате они будут направлены в наш диспансер для подтверждения. В связи с этим возникнет и проблема очередности", - сказал Юхименко.

По его словам, необходимость закупки нового оборудования, реактивов, а также проведение дополнительных обследований влечет за собой и рост цен на водительскую справку.

"В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, что стоимость справки на права возрастет не менее, чем в 10 раз. А значит, стоимость такой услуги будет составлять не менее 5 тыс. рублей", - отметил главврач.

Согласно приказу Минздрава РФ, обследование может осуществляться только в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, обратиться за справкой к частным организациям нельзя.

В Приморском крае проведением такого анализа будет заниматься химико-токсикологическая лаборатория.

В крайздраве напомнили, что приказом Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, документом увеличен объем исследований для получения водительского удостоверения. Теперь потенциальные водители дополнительно будут сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) - маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только в случае проявления симптомов алкоголизма. В Минздраве отмечают, что изменения призваны не допустить к управлению автомобилем страдающих алкоголизмом и наркоманией.