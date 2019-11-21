На "Восточном" отрицают возможность оплаты невыполненных работ

21.11.19 10:19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Оплата работ при строительстве второй очереди космодрома Восточный производится по факту их выполнения, о любых нарушениях узнают правоохранительные органы, заявили "Интерфаксу" в дирекции космодрома.

"Действия следственных органов мы не комментируем. Бюджет на строительство второй очереди космодрома находится в ведении федерального казначейства, а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту", - сказали в дирекции.

"Дирекция жестко контролирует ситуацию, и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей", - отметили там.

Касаясь процесса строительства второй очереди космодрома для пуска ракет семейства "Ангара", в дирекции космодрома отметили, что он идет по утвержденному плану и графикам.

"Основные работы ведутся на стартовом комплексе. Всего в плане второй очереди строительства еще 18 объектов. По ним ведётся предконтрактная работа", - сообщили в дирекции.

Там заявили, что строительные работы второй очереди ведутся по плану, а по ряду объектов - с опережением графика. "Так, 15 декабря, с опережением почти на полгода, планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота", - заявили в дирекции.

В четверг Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении новых уголовных дел по факту мошенничества на сумму более 240 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

"СКР по Амурской области на основании материалов, предоставленных УМВД России по Амурской области, по факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сообщили в СКР.

По версии следствия, "с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем государственного контракта по объекту строительства космодрома Восточный, в управление федерального казначейства по Республике Татарстан предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы".

"На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей", - отметили в СКР.

На прошлой неделе на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил применительно к другим крупным проектам, в том числе к строительству космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят - но порядка там так и не удалось навести как следует".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации".

Песков сообщил, что на строительство космодрома "Восточный" был выделен 91 млрд руб., похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб.

"Всего (при строительстве "Восточного") было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд руб. Возвращено 3,5 млрд руб.", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство "Восточного" было выделен 91 млрд руб. Из них освоено 66 млрд руб.", - сказал он.

В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил Песков.

По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела".

"Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. "Дополнительно восемь дел вело МВД. "Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома "Восточный", Песков повторил: "Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета".

Позднее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", кроме этого 42 дела уже направлены в суд.