Российский аналог Википедии с бюджетом в 2 млрд руб. запустят весной 2022 года

21.11.19 09:28

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Создание российского энциклопедического портала планируется завершить за 33 месяца, сообщил ответственный редактор научного издательство Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.

"Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 млрд рублей", - сказал Кравец в четверг на презентации проекта в Уфе.

Он добавил, что 33 месяца "завершаются весной 2022 года", однако авторы планируют "выходить с тестовыми версиями" раньше этого срока.

Название проекта пока обсуждается, однако уже "есть точная уверенность, что надо сохранить преемство с названием Большой российской энциклопедии", к такому мнению авторы пришли по результатам фокус-групп целевой группой портала - студентами и преподавателями, сообщил Кравец.

"Наш портал рассчитан прежде всего на учащих, преподавателей, и учащихся - тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме", - подчеркнул он.

Все статьи портала будут написаны авторами, готовыми работать на условиях БРЭ. Работа авторов и рецензентов будет оплачиваться из гонорарного фонда

"У нас все статьи авторские, и автор отвечает за их компетентность своим авторитетом", - подчеркнул Кравец.

Он добавил, что солидарная ответственность автора и редакции - одно из множества отличий, которые не позволяют сравнивать создаваемый портал с Википедией.

При этом у Википедии, по мнению Кравца, думаю сохранится "своя аудитория, - аудитория, которой не так важна достоверность знаний в деталях".

Еще одна задача проекта - создание школьных версий, связанных с использованием учителями и учениками возможностей БРЭ во время уроков и подготовки к ним.

Кравец рассказал, что надеется на поддержку энциклопедистов в регионах. Во многих регионах они есть, в остальных в БРЭ рассчитывают простимулировать создание "опорных центров" проекта.

В настоящее время над созданием портала работают около 150 штатных работников, позже их число возрастет до 270, число привлеченных авторов будет исчисляться сотнями.