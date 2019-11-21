Олимпиада "Ближе к Дальнему", где можно набрать баллы для поступления в вузы ДФО, стартует 13 декабря

21.11.19 09:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Организаторы Всероссийской олимпиады для школьников "Ближе к Дальнему" готовятся к третьему старту, он пройдет 13 декабря, участники набирают баллы, которые могут использовать при поступлении в вузы ДФО.

В пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что интерес к мероприятию огромный.

"В олимпиаде 2017 года было всего 500 участников. В 2018-2019 годах в ней приняли участие уже 31,5 тыс. школьников и студентов 1-2 курсов профобразования со всей России. Более 170 победителей благодаря полученным баллам стали студентами четырех дальневосточных вузов", - отметили в АРЧК.

Третья олимпиада стартует уже 13 декабря.

Идея проекта заключается в том, чтобы обратить внимание школьников страны на Дальний Восток, заинтересовать их перспективами жизни в регионе. Участники погружаются в историю ДФО, изучают геополитическое положение территорий, природные ресурсы, культурное наследие, биологическое разнообразие, в финале команды ищут ответы на основные вызовы современного Дальнего Востока.