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21.11.19 09:36
Олимпиада "Ближе к Дальнему", где можно набрать баллы для поступления в вузы ДФО, стартует 13 декабря
В пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что интерес к мероприятию огромный.
"В олимпиаде 2017 года было всего 500 участников. В 2018-2019 годах в ней приняли участие уже 31,5 тыс. школьников и студентов 1-2 курсов профобразования со всей России. Более 170 победителей благодаря полученным баллам стали студентами четырех дальневосточных вузов", - отметили в АРЧК.
Третья олимпиада стартует уже 13 декабря.
Идея проекта заключается в том, чтобы обратить внимание школьников страны на Дальний Восток, заинтересовать их перспективами жизни в регионе. Участники погружаются в историю ДФО, изучают геополитическое положение территорий, природные ресурсы, культурное наследие, биологическое разнообразие, в финале команды ищут ответы на основные вызовы современного Дальнего Востока.
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