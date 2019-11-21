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21.11.19 09:46

Судьбу бывшего завода "МиГа" у метро "Динамо" определит структура "Ростеха"

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Судьбой старых производственных площадей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), расположенных вдоль Ленинградского проспекта в Москве, занимается "дочка" Ростеха - "РТ-Капитал", сообщил глава авиакластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

"Дальнейшую судьбу этой площадки прорабатывают коллеги из "РТ-Капитал" - эта компания занимается непрофильными активами. Уверен, будет принято оптимальное решение, с учетом всех нюансов", - заявил Сердюков в интервью "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow.

Он отметил, что более 50 га территории бывшего завода "МиГа" у метро Динамо в Москве уже непригодны для авиационного производства: "Во-первых, это черта мегаполиса, оживленный район. Во-вторых, вся инфраструктура вокруг завода претерпела радикальные изменения. Например, взлетного поля на Ходынке, как известно, нет давным-давно".

"Заброшенных" производственных площадей нет - это неподходящее определение. В районе станции метро Динамо есть территория, где ранее располагалось производство. Эта площадка уже не используется для строительства самолетов, так как производственные задачи перераспределены между предприятиями за пределами города", - сказал Сердюков.

В июле глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация рассчитывает продать часть старых производственных площадей ОАК на севере Москвы.

"По площадям, кстати - у ОАК (количество площадей - ИФ) превышает и Airbus, а вот по производительности... Там пол-Москвы только - Ленинградское шоссе, проспект Ленинградский, он полностью, вот левая сторона, если из центра ехать, это практически весь ОАК. То есть там половину можно спокойно отрезать и продать", - сказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Речь идет о пустующих заводских помещениях и ангарах, которые давно не используются и в которых никто не работает. Сейчас вопрос об этой недвижимости обсуждается с московской мэрией. Будем продавать, конечно", - отметил глава "Ростеха".

В июле 2018 года в пресс-службе ОАК сообщили "Интерфаксу" о планах провести комплексную оценку недвижимого имущества, расположенного по адресу 1-й Боткинский проезд, 7, в том числе земельных участков, зданий и сооружений.

"Это позволит в дальнейшем принять оптимальное решение о редевелопменте данной территории или же иных формах реализации объектов", - сказал представитель корпорации.

Он подчеркнул, что пока не принято окончательное решение, как в дальнейшем будет использоваться более 50 га земли РСК "МиГ" между Беговой улицей и Ленинградским проспектом в столице.

"По итогам анализа будут рассматриваться различные возможные сценарии. Надеемся, что в дальнейшем это место станет центром притяжения инноваций, в том числе и в сфере авиации", - заявил сотрудник пресс-службы.

В июле 2017 года газета "Известия" сообщила, что в районе 1-го Боткинского проезда Москвы будет создан научно-технический центр - "Технопарк ОАК". На этой площадке могут быть объединены научно-исследовательские и образовательные учреждения, технические и конгрессно-выставочные площади. В пресс-службе ОАК тогда сообщили, что проект технопарка находится в проработке.

В ноябре 2017 года сообщалось, что производственные площади корпорации "МиГ" в Беговом районе Москвы могут переделать в офисы для конструкторско-изыскательских работ. Дочерняя компания ОАК - "ОАК-Девелопмент" - объявила конкурс на выполнение "архитектурно-планировочной концепции развития" этой территории.

"Поскольку инженеры "МиГа" будут продолжать оставаться и работать в Москве, речь идет, в том числе, о проработке возможных сценариев формирования технологических и офисных площадей для конструкторско-изыскательских работ и, возможно, для других видов застройки", - заявили "Интерфаксу" в ОАК.

Полный текст интервью публикуется в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

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