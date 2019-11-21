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Три новых резидента с инвестпроектами на 2,6 млрд руб войдут в Астраханскую портовую ОЭЗ

© РИА Новости. Александр Гальперин
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Три новых резидента с инвестпроектами в транспортно-логистической и кожобрабатывающей сфере планируется включить в состав портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Астраханской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Речь идет о создании на территории ОЭЗ таможенно-логистического комплекса, центра антимикробной обработки сырья и транспортного центра с суммарным объемом инвестиций 2 млрд 620 млн рублей, уточняется в сообщении.

Соглашения о включении этих проектов в ОЭЗ с тремя потенциальными резидентами губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал накануне в Москве во время "Транспортной недели".

"Один из потенциальных резидентов, компания "Сарма", планирует реализовать в создаваемой под Астраханью портовой ОЭЗ инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации железнодорожных путей протяжённостью 14 километров", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, планируется создать логистический центр, который будет оказывать услуги по перевалке и транспортировке контейнеров и иных грузов, проходящих через создаваемую портовую ОЭЗ с объемом инвестиций около 20 млрд рублей.

Кроме того подписано соглашение с компанией ООО "Теклеор"(Калужская область). "В портовой ОЭЗ она планирует создать центр антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами. Объем инвестиций составит оценочно 450 млн рублей. Компания Murphy Group Holdings UK Ltd намерена построить в астраханской портовой ОЭЗ таможенно-логистический комплекс. Планируемый объем инвестиций - 170 млн рублей", - также говорится в сообщении.

ООО "Теклеор" владеет 100% в уставном капитале ООО "Теклеор-Камчатка", которое зарегистрировано в апреле 2018 года. По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Теклеор" специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Уставный капитал ООО составляет 100 тыс. рублей. Совладельцами ООО являются четверо граждан РФ: Александр Душко и Артур Пахомов владеют по 42,50%, С.Будник и Вячеслав Абросимов - по 7,50%.

Ранее сообщалось, что ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" планирует инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих по МТК "Север-Юг".

Сообщалось также, в сентябре 2017 года ООО "Теклеор" открыло на территории "Агропромышленного парка К-Агро" в Калужской области центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами. Основной вид деятельности центра - обработка ускоренными электронами растительного и животного сырья и конечной продукции, а также косметики с целью обеспечения их биологической безопасности, повышения качества, снижения потерь и увеличения срока годности. Производительность центра - 30 тыс. тонн обработанной продукции в год. Проект был реализован командой российских ученых и бизнесменов при поддержке Академии наук РФ. Объем инвестиций в него составил 470 млн рублей. Инвестором выступила Лаборатория институционального инжиниринга (ИПИ-Лаб).

Создание портовой зоны входит в перечень поручений президента РФ по вопросам социально-экономического развития Астраханской области. Пакет документов по созданию портовой зоны должен быть направлен в Минэкономразвития РФ до 1 декабря текущего года.

Инвестиции в строительство контейнерного порта на территории планируемой портовой ОЭЗ, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей.

Правительство Астраханской области и ООО "ПЛК "Каспий" 19 апреля заключили соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта строительства контейнерного порта в Лиманском районе. В числе основных задач инвестпроекта - обеспечение создания инфраструктуры планируемой портовой ОЭЗ, увеличение грузопотока по МТК "Север-Юг".

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