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21.11.19 10:31

Сердюков: задолженность ОАК в 350 млрд руб. "сформировалась исторически"

© РИА Новости. Александр Мельников
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Механизмы привлечения дополнительных средств в Объединенную авиастроительную корпорацию еще обсуждаются, сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Сроки, детали, механизмы привлечения дополнительных ресурсов в ОАК обсуждаются, в том числе, на уровне правительства. Считаю, что пока озвучивать нюансы рано, - заявил Сердюков в интервью "Интерфаксу" на выставке Dubai Airshow.

Он сообщил, что у ОАК проблемная задолженность составляет 350 млрд рублей. "Эта нагрузка сформировалась исторически. Существенную часть проблемного долга формируют невыполненные заказчиками обязательства. Это обязательства по заключенным контрактам, непокрытые инвестиции в НИОКР, то есть в создание новых образцов техники. Облигации, выпущенные в 2011 году на покрытие дефицита, и так далее", - рассказал Сердюков

"Тем не менее, крупный долг - это такая же хозяйственная задача, как и любая другая. Очень рассчитываю, что наша работа при поддержке государства в ближайшее время позволит принять конкретные меры и изменить положение дел", - отметил он.

22 июля стало известно, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию ОАК для финансового оздоровления компании и реализации гражданских проектов, в том числе МС-21.

Согласно опубликованному тогда на сайте Кремля сообщению, на встрече с президентом Чемезов сообщил о начале интеграции ОАК в состав "Ростеха". В этой связи Путин поинтересовался, нужна ли еще в рамках этого процесса докапитализация.

"Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд, - ответил президенту Чемезов. - Прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку".

"Очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" ещё со времен 90-х годов - начала 2000-х годов. Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов", - добавил тогда Чемезов.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. Основным акционером было Росимущество, но в октябре прошлого года президент подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК "Ростеху". Небольшими пакетами в ОАК владеют ВЭБ (более 4%) и частные акционеры (более 3%), указано на сайте холдинга.

Полный текст интервью читайте в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

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