Экс-главу петербургского "Водоканала" подозревают в причинении предприятию миллиардного ущерба

21.11.19 10:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 ноября. Interfax-Russia.ru - После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в качестве подозреваемых привлечены его бывший руководитель Евгений Целиков и директор фирмы-поставщика электроэнергии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в четверг.

Отмечается, что полиция работает в рамках дела, возбужденного по факту причинения предприятию ущерба от завышенной стоимости поставляемой электроэнергии. В порядке статьи 91 УПК РФ экс-руководитель "Водоканала" задержан, директор фирмы отпущена под подписку о невыезде.

Накануне со ссылкой на информированный источник сообщалось о задержании Целикова, при этом статус фигуранта не уточнялся. Кроме того источник, не называя имён, сообщил о наличии в деле других фигурантов.

В среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим.

Как сообщалось, в мае предприятие расторгло контракт с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" и подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО необоснованного обогащения. Компания, поставлявшая ГУПу электроэнергию, определяла ее стоимость с нарушением условий договора и действующего законодательства, в результате чего "Водоканал" за три года сотрудничества переплатил за электричество около 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела выборочную проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает положения действующего законодательства РФ. Генеральный директор ГУП Евгений Целиков, занимавший этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки предприятия КСП - в правоохранительные органы.