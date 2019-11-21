Воронежская область с 2020г перейдет на раздельный сбор мусора

21.11.19 11:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Воронежской области с 2020 года приступят к внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-центр правительства региона.

Речь о нацпроекте "Экология" шла на встрече председателя правительства РФ Алексея Гордеева с губернатором региона Александром Гусевым накануне в Москве.

"Воронежская область активно входит в реформу с 2020 года. Нам предстоит около 60% всех отходов подвергнуть обработке, и в будущем году мы переходим на новую систему обращения с отходами. Будем внедрять раздельный сбор мусора", - рассказал Гусев.

Кроме того, в ходе встречи Александр Гусев сообщил, что в 2020 году по нацпроекту "Экология" также планируется приступить к экологической реабилитации русла реки Икорец, а в 2021 году - к реабилитации участка реки Воронеж и ликвидации несанкционированных свалок.

В рамках нацпроекта "Экология" в Воронежской области реализуются пять проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая вода", "Сохранение лесов".