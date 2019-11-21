Около 50 школ в Приморье оборудовали инновационные классы благодаря нацпроекту

21.11.19 11:15

© РИА Новости. Евгений Одиноков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Школьники Приморья начали изучать робототехнику, программирование и 3D-моделирование благодаря открытию инженерных инновационных классов по нацпроекту "Образование", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе "Кружкового движения" Национальной технологической инициативы.

Стоимость проекта открытия инженерных классов в Приморье - 86 млн рублей. Кабинеты оборудованы в 47 школах края. Доступ к обучению с применением новых технологий получили порядка 15 тыс. школьников.

"В Приморье сложилась одна из сильнейших в мире школ студенческой робототехники. Разработки дальневосточных ученых в этой сфере широко известны в международном академическом сообществе, используются ведущими компаниями для реализации крупных проектов. В крае действует Центр развития робототехники, чьи образовательные практики в работе с детьми признаны одними из лучших в стране", - отметил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ, проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.

Как сообщалось, на нацпроект "Образование" за шесть лет (с 2019 по 2024 года) будет выделено более 780 млрд рублей. Приморье в 2019 году на реализацию нацпроекта получит 360 млн рублей.