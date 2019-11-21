Последний фигурант дела о похищении бизнесмена в Мурманске получил 4 года колонии

21.11.19 11:17

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Мурманский областной суд вынес приговор последнему фигуранту уголовного дела о похищении местного бизнесмена в январе 2018 года, за которого требовали 87 млн рублей выкупа.

Как сообщает следственное управление СКР по Мурманской области, 36-летний житель ЗАТО Видявево признан виновным по ч.5 ст.33, п. "а" ч.3 ст.126 УК РФ (пособничество в похищении человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, выраженное в форме предоставления информации и устранения препятствий).

"Приговором суда мужчине 1983 года рождения назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщают в следственном управлении.

В прокуратуре Мурманской области добавляют, что уголовное дело в отношении этого подсудимого было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре, ранее к 6,5 годам лишения свободы был приговорен еще один участник преступной группы, заключивший досудебное соглашение.

Как сообщалось, ранее Верховный суд РФ оставил в силе приговор Мурманского областного суда шестерым участникам похищения бизнесмена, включая его организатора, и оправдательный приговор женщине, которой следствие вменяло участие в преступлении.

Организатор похищения Алексей Сорокоумов приговорен к 11 годам колонии строгого режима и к 200 тыс. рублей штрафа, похитители Александр Гернеза и Кирилл Лебедев - к 10 и 4 годам колонии строгого режима, Лебедеву также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Сергей Краменский, братья Виталий и Александр Меркули признаны виновными в незаконном лишении свободы и приговорены к 3 годам в колонии-поселении.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего Александра Бачурихина. Суммарно в счет возмещения морального вреда с осужденных в его пользу взыскано 600 тыс. рублей, в пользу семьи Бачурихина - 200 тыс. рублей.

По версии следствия, бизнесмен был похищен 19 января 2018 года, его удерживали и истязали в квартире под Мурманском, 27 января его родственники под контролем оперативников передали фигурантам выкуп.

Сразу после освобождения бизнесмена в результате спецоперации с участием СКР, УМВД и ОМОНа Росгвардии были задержаны трое из преступной группы. Впоследствии для задержания остальных участников ОПГ спецоперации прошли в Мурманске, Нижегородской области и Крыму.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ранее Александр Бачурихин был одним из совладельцев рыбопромысловой компании "Севрос" (Мурманск). Генеральным директором и бенефициаром компании является Марина Бачурихина, его мать.

Как сообщали местные СМИ, в 2002 году в центре Мурманска в результате подрыва автомобиля был убит отец Бачурихина рыбопромышленник Сергей Бачурихин. Трех исполнителей заказного убийства в 2004 году приговорили к реальному лишению свободы на сроки от 14 до 22 лет, однако заказчика преступления установить не удалось.