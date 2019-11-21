Эксперты нашли около сотни брошенных поселков в Подмосковье

21.11.19 11:36

© РИА Новости. Павел Львов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Число брошенных поселков на загородном рынке Подмосковья достигло сотни, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

"Сегодня в Московской области насчитывается порядка 100 брошенных поселков. Треть из них заморожена уже более пяти лет, а их шансы на возрождение минимальны",- говорят в компании.

Среди причин, по которым поселки стали брошенными, эксперты называют физическое устаревание или юридических проблем. Среди других причин появления "мертвых" поселков - банкротство девелопера, неудачная концепция и т.д.

Эксперты также подчеркивают, что в зоне риска почти половина поселков на подмосковной "загородке". Они находится в полузаброшенном состоянии. По мнению специалистов компании, 8 из 10 поселков на загородном рынке Подмосковья может ожидать подобная участь.

Брошенные поселки встречаются на разных направлениях и удаленности от Москвы. Однако чаще их можно встретить на расстоянии более 50 км от столицы.