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21.11.19 11:36
Эксперты нашли около сотни брошенных поселков в Подмосковье
"Сегодня в Московской области насчитывается порядка 100 брошенных поселков. Треть из них заморожена уже более пяти лет, а их шансы на возрождение минимальны",- говорят в компании.
Среди причин, по которым поселки стали брошенными, эксперты называют физическое устаревание или юридических проблем. Среди других причин появления "мертвых" поселков - банкротство девелопера, неудачная концепция и т.д.
Эксперты также подчеркивают, что в зоне риска почти половина поселков на подмосковной "загородке". Они находится в полузаброшенном состоянии. По мнению специалистов компании, 8 из 10 поселков на загородном рынке Подмосковья может ожидать подобная участь.
Брошенные поселки встречаются на разных направлениях и удаленности от Москвы. Однако чаще их можно встретить на расстоянии более 50 км от столицы.
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