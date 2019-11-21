Жилые дома, поликлиники и детсады остались без тепла из-за аварии в Ульяновске

21.11.19 11:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы Ульяновска устраняют последствия прорыва на теплосети в Засвияжском районе города, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

Авария произошла около 04:00 по местному времени у перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовская. Из-за повреждения трубопровода была отключена подача тепла и горячей воды в 22 многоквартирных дома, два учреждения здравоохранения и два детсада.

В настоящее время тепло вернули в поликлиники и половину жилых домов. На месте аварии продолжают работать аварийные бригады.

По данным метеорологов, в четверг в Ульяновске ожидается от 7 до 17 градусов мороза.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что без теплоснабжения из-за аварии остались 14 многоквартирных домов, в которых проживают 2376 человек, в том числе 430 детей.