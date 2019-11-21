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21.11.19 11:40
Жилые дома, поликлиники и детсады остались без тепла из-за аварии в Ульяновске
Авария произошла около 04:00 по местному времени у перекрестка улиц Рябикова и Кузоватовская. Из-за повреждения трубопровода была отключена подача тепла и горячей воды в 22 многоквартирных дома, два учреждения здравоохранения и два детсада.
В настоящее время тепло вернули в поликлиники и половину жилых домов. На месте аварии продолжают работать аварийные бригады.
По данным метеорологов, в четверг в Ульяновске ожидается от 7 до 17 градусов мороза.
В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что без теплоснабжения из-за аварии остались 14 многоквартирных домов, в которых проживают 2376 человек, в том числе 430 детей.
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