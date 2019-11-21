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21.11.19 11:44

Тюменские семьи, где родился первенец, получат выплату в 150 тыс. рублей

© РИА Новости. Яков Андреев
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тюменской области повысят региональные выплаты семьям с детьми, сообщил глава региона Александр Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам облдумы в четверг.

"Региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка поднимем с нынешних 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей", - сказал Моор.

Он также сообщил, что проживающим в регионе более пяти лет семьям, где родился первенец, будут выплачивать пособие в размере 150 тыс. рублей. При этом "ценз оседлости" не будет касаться студенческих семей.

Глава региона также предложил изменить систему выплаты некоторых пособий на детей.

"Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5 тыс. рублей? С 2012 года порог не менялся, давайте приравняем его к прожиточному минимуму - сейчас это 11 447 рублей. Все, кто не достигает этого порога, получат помощь", - сказал губернатор.

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