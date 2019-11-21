Тюменский губернатор поручил подготовить до 1 апреля новую инвестпрограмму региона

21.11.19 12:00

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил профильным ведомствам региона до 1 апреля 2020 года подготовить новую программу инвестиционного развития области.

"Подготовить учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу инвестразвития Тюменской области. Предполагаю, что особое внимание следует уделить не внешним, а внутренним, региональным источникам капиталовложений. Их мобилизация потребует гораздо более точечной скрупулезной работы", - заявил Моор, выступая с ежегодным посланием депутатам тюменской облдумы в четверг.

По его словам, регион столкнулся со снижением инвестиционного притока, связанным, прежде всего, с завершением строительства "ЗапСибНефтехима".

"В 2018 году он ("ЗапСибНефтехим" - ИФ) дал более 40% всего объема привлеченных областью инвестиций. С одной стороны после завершения строительства мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики, с другой - серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех", - отметил глава региона.

Губернатор также поручил сделать все зависящие для создания двух экономических кластеров: межрегионального нефтепромышленного - под эгидой компании "Газпром нефть" и регионального нефтехимического - ядром которого выступит компания СИБУР.