Больше 1600 елок установят этой зимой в Подмосковье

21.11.19 12:07

© РИА Новости. Александр Вильф

21 ноября. Interfax-Russia.ru - В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о подготовке Подмосковья к зимнему сезону и встрече Нового года, сообщает пресс-служба ведомства.

"К Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха", - говорится в сообщении.

Этой зимой в Подмосковье будут обустроены 430 мест массовых мероприятий - это площади, скверы, аллеи, бульвары. Помимо этого, зимние развлечения будут организованы в природных зонах - лыжные трассы, горки для санок и тюбингов, зоны барбекю. В парках культуры и отдыха традиционно подготовлено множество мероприятий.

Всего в Подмосковье установят 1 619 елок, откроют 699 катков и хоккейных коробок, 84 лыжных трассы, 248 горок для катания на санках и тюбингах, 93 ярмарки, 149 пунктов питания.

Все места развлечений будут оформлены в соответствии с фирменным стилем проекта "Зима в Подмосковье".