СК начал проверку в алтайском Яровом в связи с регулярными перебоями с подачей тепла

21.11.19 12:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи в Алтайском крае начали проверку из-за постоянных перебоев в теплоснабжении жителей города Яровое, где стоят почти тридцатиградусные морозы, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"По данным следствия, с начала отопительного сезона 2019 года и по настоящее время в городе регулярно происходят перебои с подачей тепла не только в многоквартирные дома жителей, но и социально-значимые объекты. С наступлением холодов город не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия достаточного количества твердого топлива, а также ненадлежащего ремонта котлов ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана юридическая оценка не только действиям специалистов, ответственных за подготовку к отопительному сезону, но и руководству ООО "Яровская топливно-энергетическая компания" на предмет выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.

Как сообщалось, 26 октября в городе Яровое из-за аварии остановлена единственная ТЭЦ, в результате чего без тепла остались жители 118 многоквартирных домов. Администрация города ввела режим повышенной готовности. Впоследствии отремонтированные котлы были запущены, а власти заявили о восстановлении теплоснабжения.

В четверг в Алтайском крае похолодало до минус 27 градусов.