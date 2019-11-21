Начальник угрозыска райотдела в Иркутске задержан по подозрению в получении взятки

21.11.19 12:18

© РИА Новости. Виталий Тимкив

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из районных отделов полиции Иркутска, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"По версии следствия, подозреваемый лично получил в качестве взятки крупную сумму", - говорится в сообщении.

Начальник отдела уголовного розыска был задержан 20 ноября, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что факт получения взятки был выявлен сотрудниками собственной безопасности Главка МВД во взаимодействии с ФСБ.

"По результатам служебной проверки принято решение о его увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", - говорится в сообщении.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что речь идет о начальнике отдела уголовного розыска отдела полиции №5 МУ МВД России "Иркутское".