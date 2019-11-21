Приложение по контролю уборки снега заработало в Подмосковье

21.11.19 12:20

© РИА Новости. Алексей Резниченко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Новое приложение по контролю за качеством уборки снега во дворах запустили в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

"На сегодняшний день все 64 муниципалитета с помощью сотрудников министерства благоустройства уже освоили программу, а 54 из них уже активно использую приложение в работе. Приложение легко установить на личный смартфон, оно работает на базе операционной системы Android, что позволит использовать даже самые бюджетные телефоны", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в дни без снегопада дворники будут проверять, требуется ли уборка и отсутствует ли наледь, если работы нужны, то дворники будут делать фото и фиксировать результат до выполнения уборки и после.

"В дни снегопадов появляется "задание на уборку", такие задания создает муниципальный ЦУР, а дворник выходит на территорию фотографирует до начала уборки и "После". Затем результат работ отправляет в систему. Приятным дополнением программы является, что при выполнении работ мобильное приложение геолоцирует сотрудника и выполнять работы он сможет только в нужном дворе", - отмечается в сообщении.