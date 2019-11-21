Приморье в 2020 г. из федерального бюджета получит около 40 млрд руб. на соцпроекты

21.11.19 12:22

© РИА Новости. Владимир Трефилов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Приморский край в 2020 году получит из федерального бюджета около 40 млрд рублей на реализацию проектов социальной сферы, поддержку местных жителей и строительство объектов инфраструктуры.

"Беспрецедентное финансирование на 2020 год из федерального бюджета получит Приморье - 38,3 миллиарда рублей. Эта сумма на 8 млрд рублей больше, чем в 2018 году", - сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

Отмечается, что сумма не окончательная. В течение года в регион могут быть направлены дополнительные деньги на реализацию национальных проектов и стратегически важных для края задач.