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21.11.19 12:22
Приморье в 2020 г. из федерального бюджета получит около 40 млрд руб. на соцпроекты
"Беспрецедентное финансирование на 2020 год из федерального бюджета получит Приморье - 38,3 миллиарда рублей. Эта сумма на 8 млрд рублей больше, чем в 2018 году", - сообщила в четверг пресс-служба администрации края.
Отмечается, что сумма не окончательная. В течение года в регион могут быть направлены дополнительные деньги на реализацию национальных проектов и стратегически важных для края задач.
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