Города Золотого кольца отмечают день рождения туристического маршрута

21.11.19 12:26

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 ноября. Interfax-Russia.ru - День рождения туристического маршрута "Золотое кольцо России" празднуют в четверг города Ярославской области, сообщает правительство региона.

Организаторы традиционно проведут праздничный флешмоб "Кадриль-фест", который состоится в Ярославле, Ростове Великом, Переславле-Залесском и Угличе. В этих городах также пройдут колокольные перезвоны.

Основным местом праздничных мероприятий станет Ростов Великий, где запланировано рабочее совещание глав городов, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо России", сообщает пресс-службы администрации Костромы.

По данным пресс-службы, основной темой обсуждения станет совместное продвижение туристических возможностей.

Главной особенностью праздника станет чествование семейных пар, который в 2019г отмечают 50-летний юбилей со дня свадьбы. Их ждут концерты, прием, фотосессия, экскурсия и памятные подарки.

В правительстве Ярославской области уточнили, что местные владельцы ресторанов и отелей в честь памятной даты придумали акцию. Своим гостям они предложат скидки на специальное меню и дополнительные услуги в гостиницах.

Маршрут "Золотое кольцо России", отмечающий 52-летие, придумал в 1967 году журналист Юрий Бычков. В него входят девять городов: Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Сергиев Посад, Кострома, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич.