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21.11.19 12:35

Керченский металлургический завод выставлен на продажу за 706 млн рублей

Фото с сайта Керченского металлургического завода
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций АО "Керченский металлургический завод" (Керчь, Крым), начальная цена лота составляет 706,275 млн рублей, говорится в материалах сайта torgi.gov.ru

Согласно извещению, власти продают 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 2 млрд 801 млн 65 тыс. 182 рубля.

Шаг аукциона - 35,243 млн рублей.

Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество предприятия, - более 117,7 га. Общая площадь зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности АО, составляет 211 тыс. 941 кв. м. На заводе работают почти 1,6 тыс. человек.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. Его итоги планируется подвести 20 декабря.

АО "Керченский метзавод" создано в 2017 году на базе "Керченского металлургического завода им. Войкова" - предприятия, основанного в конце XIX века.

Завод специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.

На официальном сайте предприятия говорится, что его мощности позволяют производить до 4,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды и 3,6 млн листов декалькомании в год.

В октябре 2019 года завод был преобразован из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, перешел под контроль министерства имущественных и земельных отношений Крыма и увеличил уставный капитал.

Ранее завод контролировало министерство промышленной политики республики. Уставный капитал предприятия, по данным на июль текущего года, составлял 28 млн рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов, выступая в третьей декаде октября в парламенте республики с докладом о планах правительства на пять лет, сообщил, что в ближайшие годы завод планирует модернизацию, обсуждается проект развития предприятия.

"Концепция предусматривает увеличение объемов производства и реализации продукции до 5 млрд рублей в год к 2025 году. Планируются обновление инфраструктуры, расширение номенклатуры производимой продукции, цифровизация предприятия", - говорил Аксенов.

"На базе мощностей завода будет реализован инвестиционный проект стоимостью 1 млрд рублей с участием системообразующих банков Крыма", - отметил он, не уточнив детали проекта.

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