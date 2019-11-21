|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.11.19 12:40
Мигранты пополнили бюджет Москвы с начала года на 13 млрд рублей
"Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сказал министр столичного правительства журналистам в четверг.
Тихонов напомнил, что с 2015 года граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана получают патенты для работы на территории России.
"За это время трудовые мигранты обеспечили поступления в столичный бюджет около 72 млрд рублей", - пояснил глава департамента.
По его оценке, с 2015 года иностранцы получили более 2 млн патентов на работу в Москве. За 9 месяцев 2019 года в столице выдано 338 тыс. трудовых патентов, что превышает на 6% показатель аналогичного периода прошлого года.
"Мигранты работают в отраслях, большинство из которых не востребованы москвичами для трудоустройства", - добавил Тихонов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket