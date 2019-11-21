Мигранты пополнили бюджет Москвы с начала года на 13 млрд рублей

21.11.19 12:40

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Работающие по трудовым патентам иностранцы перечислили за 9 месяцев в столичный бюджет 13,2 млрд рублей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

"Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сказал министр столичного правительства журналистам в четверг.

Тихонов напомнил, что с 2015 года граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана получают патенты для работы на территории России.

"За это время трудовые мигранты обеспечили поступления в столичный бюджет около 72 млрд рублей", - пояснил глава департамента.

По его оценке, с 2015 года иностранцы получили более 2 млн патентов на работу в Москве. За 9 месяцев 2019 года в столице выдано 338 тыс. трудовых патентов, что превышает на 6% показатель аналогичного периода прошлого года.

"Мигранты работают в отраслях, большинство из которых не востребованы москвичами для трудоустройства", - добавил Тихонов.