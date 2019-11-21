Индия инвестировала в московскую экономику 120 млн долларов

21.11.19 13:00

© РИА Новости. Сергей Мелконов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем накопленных прямых инвестиций индийских компаний в экономике российской столицы составляет порядка 120 млн долларов, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Если у правительства есть воля, если есть поддержка населения, законодательной власти по созданию благоприятных условий функционирования бизнеса, для обеспечения стабильной ситуации в городе, то можно делать фактически чудеса. Наверное, именно поэтому Москва сохранился лидерство по привлечению, в том числе, прямых иностранных инвестиций", - сказал он, выступая в четверг на конференции делового сотрудничества Москвы и Мумбаи.

Черемин напомнил, что в настоящее время объём прямых иностранных инвестиций в экономике города составляет около 250 млрд долларов.

"Если говорить об Индии, то объем инвестиций индийских компаний не такой большой - это примерно 120 млн долларов. Но важно, что у нас активно работают десятки индийских компаний, представляющих различные сферы экономики: корпорации, производящие фармацевтическую продукцию, микроэлектронику, создающие информационные технологии, это компании сервисных отраслей", - сказал он.

Министр правительства Москвы напомнил, что, несмотря на существующие санкции со стороны США и Евросоюза, основными инвесторами в экономику российской столицы являются именно представители именно этих стран.

В целом, по его словам, Москва, как и Мумбаи, является ведущим финансовым центром страны, привлекающим крупнейшие корпорации, инвестиции, и в российской столице сосредоточено 80% финансовых организаций, действующих в России.

В ходе конференции Черемин также рассказал представителям индийского бизнеса и властей Мумбаи о наиболее приоритетных проектах правительства Москвы: развитии транспортной системы, программе реновации ветхого жилья, развитии общественных пространств и ряде других.

В работе конференции также приняли участие генконсул России в Мумбаи Алексей Суровцев, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, представители Российского экспортного центра, особой экономической зоны "Технополис "Москва", а также нескольких промышленных предприятий российской столицы.

Конференция состоялась в рамках проходящих в Индии Дней Москвы.