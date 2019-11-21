Иркутская область рассчитывает получить еще 4 млрд руб. на жилье для пострадавших

21.11.19 13:12

© РИА Новости. Илья Питалев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет компенсирует 4 млрд 280 млн рублей, затраченных из бюджета Иркутской области на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Глава региона обсудил данный вопрос в Москве с председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения, вице-премьером Виталием Мутко и представителями министерства финансов РФ, говорится в сообщении.

"Некоторое время назад мы договорились, что для ускорения этой работы (по обеспечению жильем пострадавших от наводнения - ИФ) мы оплачиваем жилищные сертификаты из резервного фонда Иркутской области. Но эти деньги нам будут компенсированы из резервного фонда РФ. Это два транша. Один - 3,9 млрд рублей, второй - 0,38 млрд рублей. Мы обсудили (с Мутко - ИФ), когда лучше и правильнее нам эти деньги компенсировать - либо в конце этого года, либо в начале следующего", - цитирует пресс-служба Левченко.

К настоящему времени пострадавшим семьям выдано более 6,4 тыс. жилищных сертификатов, из которых оплачено 3,7 тыс. на общую сумму 10,9 млрд рублей. Жилье приобрели более 10 тыс. человек.

"Работа по оформлению сертификатов заканчивается, они выданы практически всем пострадавшим", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 360 семей вернули сертификаты, потому что у них возникла возможность получить их на большие суммы, вписав еще одного или двух родственников. Эти люди через суд восстанавливают свое право, и им выдают новые сертификаты.

Ранее сообщалось, что этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

Сроки действия сертификатов на покупку жилья пострадавшими от наводнения продлены на 2020 год - изначально срок их реализации был до 15 ноября 2019 года.