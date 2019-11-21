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21.11.19 13:34
Генпрокуратура РФ: нужны новые методы для борьбы с наркотиками в интернете
"Имеются определенные трудности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков с применением современных информационно-коммуникационных технологий, мессенджеров, электронных платежных систем и криптовалют. Их использование в криминальной среде усложняет установление личности преступников, состава организованных групп и противоправной деятельности", - заявил представитель надзорного ведомства Эльдар Аверхаев на "круглом столе" в Госдуме в четверг.
По его мнению, необходимо изучать международный опыт использования новых технологий и методик в борьбе с наркопреступностью.
Кроме того, полагает Аверхаев: "Должны получить законодательное закрепление понятие виртуальных активов, криптовалюты, преобразованные из которых денежные средства могут являться предметом преступлений".
Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев считает, что для борьбы с наркотиками необходимы новые законодательные инициативы, в том числе, ограничения легализации наркодоходов через системы электронных платежей.
"Должны быть законодательные меры, направленные на противодействие легализации наркодоходов путем операций с использованием электронных средств платежа, а также виртуальных активов", - заявил Пискарев на заседании в ГД в четверг.
Глава комитета полагает, что "необходимо наделить дополнительными полномочиями субъекты оперативно-розыскной деятельности по блокировке банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа".
В свою очередь врио антинаркотического главка МВД РФ Кирилл Смуров заявил, что ведомство разрабатывает законопроект, предусматривающий внесение дополнений в Уголовный кодекс, устанавливающих ответственность за склонение к употреблению и распространению наркотиков в СМИ и интернете.
"На криминализацию сознания населения оказывает сильное влияние массовое распространение информации, прежде всего в интернете, о наркотических средствах и психотропных веществах, а также вызывающую интерес к участию в незаконном обороте наркотиков, а также их употреблению", - сказал Смуров на "круглом столе" в Госдуме.
По его мнению, решение этой проблемы "лежит в плоскости внесения дополнений в уголовное законодательство, устанавливающих ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, а также пропаганду либо рекламу с использованием СМИ и электронных сетей"
"Мы подготавливаем соответствующий законопроект", - отметил представитель МВД РФ.
Представитель ФСБ Роман Безукладников со своей стороны добавил, что контрабанда наркотиков в Россию из-за рубежа сейчас уже неактуальна. Наибольшей проблемой является производство наркотических средств внутри страны.
"Последняя по значимости в настоящее время проблема - это контрабанда наркотиков и их ввоз из зарубежья, потому что основная проблема, на наш взгляд - это производство в Российской Федерации", - заявил представитель спецслужбы Роман Безукладников на "круглом столе" в Госдуме в четверг.
По его словам, наиболее актуальным для правоохранительных органов остается борьба с наркоторговлей в интернете.
"Надо шире посмотреть на вопрос сбыта наркотиков через интернет и подумать вообще над расчетами, которые осуществляются через интернет в тех же самых биткоинах", - добавил он.
В то же время потенциальную угрозу представляют незарегистрированные в РФ лекарственные препараты, которые гражданам приходится закупать в других странах. Как пояснил представитель МВД РФ Кирилл Смуров, многие из этих препаратов могут использоваться для изготовления наркотических средств.
"Безусловно, они (препараты) представляют потенциальную угрозу, они содержат наркотические средства, и могут быть использованы не по назначению. Безусловно, представляют угрозу, если попадут в бесконтрольней оборот и в руки наркозависимых граждан, потому что они будут из них извлекать, делать из них какую-то выдержку",- сказал Смуров журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".
При этом, отметил он, существуют правовые механизмы в распоряжении Минздрава, через которые такие лекарства регистрируются и вводятся в легальный оборот.
"Мы - правоохранительные органы, мы - исполнительный орган, для нас в этом (ввозе незарегистрированных препаратов) есть нарушение закона. Оно (лекарство) у нас не зарегистрировано, значит, оно незаконно, оно может быть полезно с медицинской точки зрения, незаменимо и так далее, но есть совершенно конкретные правовые механизмы, которые соответствующие ведомства должны реализовать, чтобы эти лекарства ввести в законное поле. Введут, у нас не будет никаких вопросов", - заявил Смуров.
Согласно данным ФСБ РФ, в 2019 году оперативниками было изъято свыше 1700 кг наркотиков, возбуждено почти полторы тысячи дел.
"С начала года органами Федеральной службы безопасности изъято 1770 кг наркотиков в России, это 14% от общего количества изъятых веществ",- сказал представитель спецслужбы Роман Безукладников.
По его словам, органами госбезопасности в 2019 году возбуждено 1409 уголовных дел по наркопреступлениям.
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