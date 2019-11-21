Костромской кадетский корпус временно закрыт из-за массового отравления учащихся

21.11.19 13:39

© РИА Новости. Евгения Новоженина

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Специальная комиссия выясняет причины плохого самочувствия части воспитанников костромского кадетского корпуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Костромской области.

"Сегодня утром 25 воспитанников учреждения пожаловались на плохое самочувствие. С симптомами пищевого отравления 14 ребят выведены из учебного процесса и переданы родителям для дальнейшего прохождения лечения по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

Учебный процесс в кадетском корпусе приостановлен до 24 ноября, чтобы провести дезинфекцию всех помещений.

Пока не понятно, что стало причиной плохого самочувствия детей - вирусная инфекция или отравление некачественными продуктами. Продукты питания, которые могли вызвать диарею и рвоту у воспитанников кадетского корпуса, направлены на экспертизу.

Предполагается, что источником расстройства пищеварения мог послужить йогурт, который кадеты ели накануне. Теперь качество продукта предстоит установить экспертам по результатам анализа проб.