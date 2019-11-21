Самарская область намерена привлечь кредитные линии на 1 млрд рублей

21.11.19 13:43

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство управления финансами Самарской области объявило электронные аукционы на привлечение двух невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена каждого контракта на открытие линии лимитом 500 млн рублей составляет 112 млн 397,3 тыс. рублей.

Средства привлекаются сроком на 3 года. Они предназначены для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашение государственных долговых обязательств региона.

Заявки на участие в одном из аукционов принимаются до 2 декабря, торги назначены на 4 декабря. Дата окончания приема заявок по второму аукциону- 6 декабря, проведения аукциона - 10 декабря.

Госдолг Самарской области на 1 октября 2019 года составлял 52,081 млрд рублей. В структуре госдолга 34,09 млрд рублей приходится на ценные бумаги, 17,996 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета.