|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.11.19 13:43
Самарская область намерена привлечь кредитные линии на 1 млрд рублей
Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена каждого контракта на открытие линии лимитом 500 млн рублей составляет 112 млн 397,3 тыс. рублей.
Средства привлекаются сроком на 3 года. Они предназначены для финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашение государственных долговых обязательств региона.
Заявки на участие в одном из аукционов принимаются до 2 декабря, торги назначены на 4 декабря. Дата окончания приема заявок по второму аукциону- 6 декабря, проведения аукциона - 10 декабря.
Госдолг Самарской области на 1 октября 2019 года составлял 52,081 млрд рублей. В структуре госдолга 34,09 млрд рублей приходится на ценные бумаги, 17,996 млрд рублей - на ссуды и кредиты из федерального бюджета.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket