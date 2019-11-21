Около 750 млн руб. выделят на благоустройство городов Саратовской области

21.11.19 13:47

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Саратовской области в следующем году направит 747 млн рублей на благоустройство дворов, парков и скверов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба губернатора в четверг.

Эта сумма предусмотрена в бюджете области на 2020 год, говорится в сообщении.

"В 2020 году в Саратовской области продолжится реализация программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти средства планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Павла Мигачева.

Парки, площади и скверы для благоустройства выберут сами жители до 1 декабря текущего года. В городах и поселках области проходят рейтинговые голосования и общественные обсуждения.

В пресс-службе напомнили, что до конца 2019 года в регионе будет благоустроено 75 общественных территорий во всех 42 муниципальных образованиях.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в бюджете на 2020 год заложены 625,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Планируется расселить жителей Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского районов, Горновского муниципального образования Краснопартизанского района.

По нацпроекту "Чистая вода" в 2020 году запланированы работы в трех населенных пунктах: установка оборудования по озонофильтрующей очистке и обеззараживанию воды в поселке Базарный Карабулак, реконструкция системы водоснабжения в поселке Возрождение Хвалынского района и строительство станции обезжелезивания в Петровске. На мероприятия будет выделено 201,5 млн рублей.