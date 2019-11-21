Продолжение следует: вскрылись хищения при строительстве второй очереди "Восточного"
  
Спор о территориях: Таллинн вновь требует от Москвы возвращения "своих" земель
   
Наземное метро: Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
21.11.19 13:47

Около 750 млн руб. выделят на благоустройство городов Саратовской области

© РИА Новости. Сергей Пятаков
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Саратовской области в следующем году направит 747 млн рублей на благоустройство дворов, парков и скверов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба губернатора в четверг.

Эта сумма предусмотрена в бюджете области на 2020 год, говорится в сообщении.

"В 2020 году в Саратовской области продолжится реализация программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти средства планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Павла Мигачева.

Парки, площади и скверы для благоустройства выберут сами жители до 1 декабря текущего года. В городах и поселках области проходят рейтинговые голосования и общественные обсуждения.

В пресс-службе напомнили, что до конца 2019 года в регионе будет благоустроено 75 общественных территорий во всех 42 муниципальных образованиях.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в бюджете на 2020 год заложены 625,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Планируется расселить жителей Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского районов, Горновского муниципального образования Краснопартизанского района.

По нацпроекту "Чистая вода" в 2020 году запланированы работы в трех населенных пунктах: установка оборудования по озонофильтрующей очистке и обеззараживанию воды в поселке Базарный Карабулак, реконструкция системы водоснабжения в поселке Возрождение Хвалынского района и строительство станции обезжелезивания в Петровске. На мероприятия будет выделено 201,5 млн рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.11.19 16:12
Завершается тестирование аттракционов в парке"Остров Мечты"
.
  21.11.19 15:30
Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"
.
  21.11.19 13:00
Индия инвестировала в московскую экономику 120 млн долларов
.
  21.11.19 12:40
Мигранты пополнили бюджет Москвы с начала года на 13 млрд рублей
.
  21.11.19 09:46
Судьбу бывшего завода "МиГа" у метро "Динамо" определит структура "Ростеха"
.
  21.11.19 08:57
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
.
  20.11.19 15:26
Суд над бывшим замглавы Росгеологии Горрингом начнется 2 декабря
.
  20.11.19 14:20
Медведев сообщил о создании в "Единой России" правозащитного центра
.
  20.11.19 14:15
Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени
.
  20.11.19 14:07
Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket