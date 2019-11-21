Школы Челябинской области будут переходить на пятидневку и одну смену

21.11.19 13:50

© РИА Новости. Владимир Песня

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Большинство школ Челябинской области с будущего учебного года перейдут на пятидневную рабочую неделю, сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Урал" в Челябинске в четверг.

"Мы поставили перед региональным министерством образования задачу перехода на пятидневную рабочую неделю. Я считаю, что дети должны отдыхать. Мы все время говорим о физическом здоровье ребенка, но мало говорим о психическом. На мой взгляд, это равные истории, ребенок должен в выходные отдыхать, и родители вместе с ним", - сказала Гехт.

Кроме того, по ее сведениям, в регионе решается задача по переходу работы школ в одну смены, для этого строятся новые здания.

"Пока нам для этого не хватает школ, особенно в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Сосновском районе. Поэтому мы ведем активное строительство, 14 школ и детских садов будет сдано в этом году, еще 26 - в будущем", - отметила замгубернатора.

При этом, по ее сведениям, новые школы планируется оснащать в соответствии с принципами здоровьесбережения детей. Для этого будут закупать регулируемые парты, за которым на каких-то уроках дети могли бы работать стоя.

"Это борьба с гиподинамией, возможность сохранения осанки. Также будем менять подходы к питанию. В начальной школе все дети будут получать стакан натурального или овсяного молока, обогащенного витамином D. В части школ хотим попробовать запустить овощную нарезку для перекуса в течение дня. Чтобы они перекусывали не чипсами и конфетами, а морковкой и яблоками, чтобы мы формировали культуру здорового питания уже с детства", - сказала Гехт.

Кроме того, по ее сведениям, будет пересматриваться меню школьных столовых с учетом вкуса детей.

"Пока мы отдаем большие деньги на школьное питание, и при этом мы делаем вид, что детей кормим, а они делают вид, что это едят. Такого быть не должно. Поэтому нужно их вкусно накормить, исходя из вкусовых пожеланий детей", - пояснила вице-губернатор.

В то же время, по ее информации, в целом образовательный уровень в школах региона постоянно растет.

Так, по итогам результатов ЕГЭ предыдущего года региона занял третье место в стране по качеству его проведениям.

"Для нас это прекрасный результат. На третье место мы переместились с 75. Средние баллы по ЕГЭ у нас почти по всем предметам выше среднероссийских, пока языки нас только подкачали и обществознание", - уточнила Гехт.

Кроме того, для привлечения кадров в сельскую местность с будущего года в регионе начнет работать программа "Земский учитель", аналогичная программе "Земский доктор".