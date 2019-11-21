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Завод ОЭЗ "Титановая Долина" создаст бездоменное производство чугуна за 1,1 млрд рублей

© РИА Новости. Александр Коркка
21 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Верхнесалдинский металлургический завод" (ВСМЗ, Свердловская область) в конце 2020 года - начале 2021 года планирует создать на площадке особой экономической зоны "Титановая Долина" производство гранулированного чугуна высокой чистоты, стоимость проекта - 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод будет выпускать гранулированный чугун с содержанием чистого металла не менее 96% при помощи инновационной бездоменной технологии. При этом ВСМЗ будет получать сразу нодулярный (литейный) чугун, который стоит существенно дороже передельного чугуна, изготовленного по традиционной доменной технологии. Производственная мощность предприятия составит 40 тыс. тонн продукции в год.

Затраты ВСМЗ на приобретение у китайских партнеров технологии и оборудования на ее основе - кольцевой печи с вращающимся подом, составили более 30% от инвестиций в предприятие - порядка 750 млн рублей. Срок окупаемости проекта - чуть более пяти лет с учетом срока строительства завода.

В случае успеха производственную мощность предприятия планируется увеличить до 150 тыс. тонн гранулированного чугуна в год. Инвестиции составят 2,3 млрд рублей.

Компания также отмечает, что главным конкурентным преимуществом ВСЗМ станет значительно более низкая цена чистого чугуна по сравнению с рыночной.

"Биржевая стоимость тонны чугуна сегодня составляет около $530, мы же заложили в бизнес-плане продажу по $365 за тонну, почти на 30% ниже рынка. То есть наш чугун будет стоить, как передельный", - приводятся в сообщении слова гендиректора ВСЗМ Ильдара Мухутдинова.

Продукция ориентирована в основном на российские машиностроительные и оборонные предприятия, которые изготавливают чугунные элементы оборудования, а также металлургические предприятия неполного цикла, производящие марочные стали в электрических печах.

"Среднегодовой объем производства чугуна в стране сегодня находится в пределах 50-51 млн тонн, и наша доля рынка - не более 0,08%. Но на местном уровне это важный проект: региональная промышленность должна развиваться, обрастать современными технологиями, снижать издержки", - подчеркнул Мухутдинов.

Для управления заводом учреждена материнская компания ООО "Юламенс". Ей принадлежит 97% акций ВСМЗ, еще 3% владеет сам Мухутдинов. При этом в компании не исключают, что в ходе реализации проекта часть акций будет продана сторонним инвесторам.

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