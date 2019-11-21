Главу управления культуры Петрозаводска уволят за оскорбление горожан в соцсетях

21.11.19 14:18

Фото со страницы чиновницы в соцсети

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен будет уволена после публикации в социальных сетях поста, унижающего честь и достоинство жителей города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Администрация Петрозаводска прекратит трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен за недопустимые высказывания в адрес жителей города", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что такое поведение является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами.

"В настоящее время Анна Лесонен находится в отпуске, который заканчивается 25 ноября. После окончания отпуска чиновнику будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.

Эмоциональный пост Лесонен в соцсети касался мусорной площадки. Чиновница написала, что ей пришлось надеть перчатки и с помощью палки убирать за соседями мусор, который они не донесли до корзины.

На данный момент чиновница свой пост удалила.

Анна Лесонен является супругой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.