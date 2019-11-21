Российским силовикам разрешили сбивать беспилотники

21.11.19 14:58

© РИА Новости. Анна Огородник

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг поддержала в окончательном чтении законопроект, наделяющих сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты в случае угрозы безопасности.

В первом чтении законопроект, которым вносятся поправки в ряд законов, касающиеся предотвращения использования беспилотных воздушных судов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры, был принят в сентябре.

Принятый закон наделяет ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН) полномочиями по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

ФСИН включили в перечень правоохранительных и силовых структур после обращения руководства ведомства в ходе проведения второго чтения законопроекта. Также в закон во время процедуры второго чтения была внесена норма, предоставляющая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для людей.